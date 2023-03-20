«Эконива» выкупила с торгов имущество «Птицепрома Бобровского» за 570,5 млн рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победителем открытого аукциона по продаже имущества ООО «Птицепром Бобровский», включающего право аренды земельного участка и специализированную технику, стал залоговый кредитор должника ООО «Экониваагро», следует из сообщения организатора торгов «Альянсконсалт». Сумма выкупа составила 570,5 млн руб. при начальной цене 345,7 млн руб.

В торгах приняли участие ООО «Золотой початок», ООО «Плодородие» и ООО «Экополе», сделавшее предпоследнее предложение на сумму 553,2 млн руб. Основной актив, выставленный на торги,— право аренды земельного участка площадью 2904 га в Бобровском районе.

Требования «Эконивы» к «Бобровскому», включенные в реестр, составляют 412,6 млн руб. Они обусловлены кредитными договорами 2017–2018 годов. ООО «Птицепром Бобровский» было признано банкротом в июне 2020 года. В ноябре 2018-го после вспышки птичьего гриппа на предприятии было ликвидировано все поголовье птиц (1,2 млн), 600 тыс. яиц и 20 т корма.

С заявлением о банкротстве «Бобровского» в июле 2019 года обратилось ООО «Экониваагро». В «Экониве» тогда говорили, что заинтересованы в строительстве на земле птицефабрики молочного комплекса, при этом сам производственный комплекс группе не нужен.

Как остановка работы «Бобровского» повлияла на производство яиц в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий