Губернатор Беглов призвал петербуржцев не уклоняться от явки в военкоматы по повесткам

Военкоматы Санкт-Петербурга начали работу по уточнению данных проживающих в городе военнообязанных, при получении повестки горожанам следует уведомить работодателя и не игнорировать требования о явке, сообщил в понедельник, 20 марта, губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сегодня очень важно правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных»,— цитирует «Фонтанка» слова главы Петербурга.

Господин Беглов добавил, что военкоматы будут уточнять данные об актуальном семейном положении, образовании, местах работы военнообязанных и зачисленных в запас.

С середины марта жителям сразу нескольких регионов России, в том числе граничащих с Украиной, стали приходить повестки в военкомат. Так, документы получали жители Ростовской, Липецкой, Пензенской, Нижегородской и Ярославской областей, а также Республики Марий Эл. Военкоматы на местах объясняют это необходимостью сверки и уточнения данных. В Минобороны и Кремле при этом отрицают, что это связано с возможной новой волной мобилизации, отмечая, что таких планов у руководства страны нет.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург