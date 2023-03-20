Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность за 2022 год. За этот период компания переработала 94,4 млн т нефти. «Роснефть» продолжила полностью обеспечивать растущие потребности внутреннего рынка в качественных моторных топливах. Объем реализации достиг рекордных 42,1 млн т, увеличившись на 6% год к году. Компания проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению и снабжает свои российские заводы собственными катализаторами, необходимыми для производства моторных топлив, отвечающих современным стандартам. Высокое качество катализаторов позволило в отчетном году начать их поставки за рубеж.

Ирландская компания Smurfit Kappa продала весь свой бизнес в России местным управляющим.

Активы крупнейшего в Европе производителя упаковки из гофрированного картона включают производство по выпуску упаковок bag-in-box, два предприятия в Санкт-Петербурге и одно в Москве. Число сотрудников Smurfit Kappa в России составляет около 800.

Американская сеть кофеен Starbucks седьмой год подряд признается самым дорогим ресторанным брендом в мире, по версии консалтинговой компании Brand Finance. Второе место удерживает McDonald’s. Стоимость Starbucks, по данным рейтинга 2023 года, увеличилась на 17% и составила $53,4 млрд. McDonald's потерял в стоимости 7%. Третье место сохранил KFC, на четвертом — Domino's Pizza, на пятом — Subway.