Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность за 2022 год. Добыча углеводородов превысила 5 млн б.н.э. в сутки, превысив результат 2021 г. на 2,3%. При этом благодаря возобновлению добычи на проекте «Сахалин-1» в 4 кв. 2022 г. среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,5 млн б.н.э. Добыча газа компанией в отчетном году достигла нового исторического максимума в 74,4 млрд куб. м, превысив показатель 2021 г. на 15%. Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, компания в очередной раз продемонстрировала операционную эффективность и подтвердила устойчивость бизнес-модели.

Кроссоверы «Москвич 3» попали под первую отзывную кампанию, сообщает портал Drom. Автомобилям потребовалось обновление электронного софта из-за выявленной некорректности русификации. При этом, как уточняет издание, пока программисты исправили лишь часть допущенных при русификации ошибок: например, в меню мультимедийной системы некоторые пункты названы не совсем общепринятыми терминами.

Maersk продает свою дочку Maersk Supply Service за $685 млн. Фирма занимается оказанием сервисных услуг на шельфе и проектными решениями для энергетического сектора. Речь идет о завершении начавшегося в 2016 году постепенного отказа Maersk от бизнеса в сфере энергетики для концентрации всех ресурсов на контейнерных перевозках. В 2017 году компания продала свой бизнес по разведке и добыче нефти.