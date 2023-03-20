Amazon сократит еще 9 тыс. сотрудников

Сегодня, 20 марта, генеральный директор корпорации Amazon Энди Джесси объявил о сокращении еще 9 тыс. сотрудников. В начале года Amazon объявила о сокращении 18 тыс. работников, таким образом, теперь общее число сокращенных достигло 27 тыс. Нынешний раунд увольнений затронет в основном сотрудников облачного сервиса AWS, видеосервиса Twitch, рекламного отдела, а также подразделения PXT, занимающегося кадровыми вопросами и разработкой внутренних HR-инструментов. Господин Джесси объяснил сокращение необходимостью снижать расходы в условиях продолжающейся экономической неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol/File Photo, Reuters Фото: Pascal Rossignol/File Photo, Reuters

Новое сокращение в Amazon — часть общего тренда в технологической отрасли, компании которой увольняют сотрудников в условиях экономической нестабильности, снижения доходов от онлайн-рекламы и т. д. За последнее время о сокращениях сотрудников объявили многие крупные технологические компании, в том числе Alphabet, Microsoft, 3M, IBM, SAP, Dow, Spotify, Cisco Systems и Dell. По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — более 139 тыс. (без учета нынешнего сокращения Amazon).

Акции Amazon упали сегодня на 1,5%.

Яна Рождественская