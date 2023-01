Amazon сократит 18 тыс. сотрудников

Компания Amazon планирует сократить больше сотрудников, чем планировалось. Если изначально речь шла об увольнении около 10 тыс. сотрудников, то в итоге решили сократить 18 тыс. Об этом сообщил гендиректор компании Энди Джесси. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.

The Wall Street Journal пишет, что по состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало 1,5 млн человек, большая часть из которых была задействована на складах компании. The New York Times писала, что сокращения затронут подразделения, разрабатывающие новые устройства, а также подразделения розничной торговли и кадровой службы.

В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали ее продажи. В ноябре прошлого года акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса.

Лаура Кеффер