Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Amazon сократит 18 тыс. сотрудников

Компания Amazon планирует сократить больше сотрудников, чем планировалось. Если изначально речь шла об увольнении около 10 тыс. сотрудников, то в итоге решили сократить 18 тыс. Об этом сообщил гендиректор компании Энди Джесси. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.

The Wall Street Journal пишет, что по состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало 1,5 млн человек, большая часть из которых была задействована на складах компании. The New York Times писала, что сокращения затронут подразделения, разрабатывающие новые устройства, а также подразделения розничной торговли и кадровой службы.

В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали ее продажи. В ноябре прошлого года акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...