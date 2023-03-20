Урал накатался

В Свердловской области завершается горнолыжный сезон: некоторые зимние курорты уже прекратили работу, другие планируют принимать гостей до конца марта. Поток посетителей менялся в каждом горнолыжном комплексе индивидуально. Среди наиболее популярных направлений отдыха участники рынка назвали катание на сноуборде и бублике. Стоимость услуг составила в среднем от 300 до 700 руб. в час.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Горнолыжные комплексы Свердловской области завершают сезон зимнего активного отдыха. ГЛК «Гора Волчиха» провел последние рабочие дни 18 и 19 марта, «Гора Лиственная» планирует поработать еще одни выходные — 25 и 26 марта. «Пока сложно сориентироваться по погоде, но намерены доработать до конца недели. Если что-то изменится — сообщим отдельно»,— отметил администратор комплекса Алексей Чуб. ГЛК «Уктус» и «Гора Ежовая» продолжат принимать посетителей до начала апреля.

В Свердловской области действует более десяти горнолыжных комплексов, в том числе «Волчиха», «Гора Белая», «Гора Пильная» («Пильная Парк»), «Гора Теплая», «Аист» (гора Долгая), «Мельничная».

Представители ГЛК напомнили, что сезон получился укороченным из-за позднего старта. «В начале зимы пришлось задержать открытие комплекса, потому что не было необходимых погодных условий для быстрой заснежки. Из-за этого мы открылись только во второй половине ноября. Но на количестве катающихся это не отразилось — свердловчане стабильно проявляют большое внимание к активным видам спорта и зимним забавам»,— рассказала директор по развитию ГЛК «Уктус» Вероника Бородина. Алексей Чуб добавил, что в ходе сезона погода стабилизировалась: «Температура воздуха зимой сильно не падала, поэтому не возникали перебои и проблемы с техникой».

По его словам, спрос на активный отдых в ГЛК «Гора Лиственная» в этом сезоне упал по сравнению с показателями прошлых лет. «В выходные и праздничные дни к нам приезжало порядка 800 машин, в среднем по три человека в каждой (около 2,4 тыс. посетителей), в будни было по 100 автомобилей (300 человек). Для сравнения, в допандемийное время в выходные к нам приезжало до 1,5 тыс. машин (4,5 тыс. посетителей)»,— поделился администратор комплекса, объяснив, что на активность граждан повлияла специальная военная операция (СВО) РФ на Украине. «Люди не хотят тратить лишние деньги на развлечения»,— пояснил Алексей Чуб.

В ГЛК «Уктус» количество посетителей осталось на прошлогоднем уровне. «Если погода была комфортной для пребывания на горнолыжном комплексе — минус 10–15 градусов, то количество посетителей в выходные дни составляло около 6 тыс. человек — примерно 2,5 тыс. в субботу и 3,5 тыс. в воскресенье. В будни горнолыжный комплекс занят спортсменами, регулярно катающимися людьми, а также пенсионерами, для которых у нас есть специальный тариф и группы. В неделю комплекс посещает примерно 10-11 тыс. человек»,— рассказала Вероника Бородина.

В ГЛК «Гора Ежовая» отметили рост числа посетителей.

«Спрос вырос по сравнению с прошлым годом, потому что было много спортсменов из местных школ и группы из других регионов, в том числе Челябинской области, Москвы, Качканара»,— поделилась администратор комплекса Светлана Журавлева.

Главными развлечениями на зимних курортах в этом сезоне остались катания на сноуборде, лыжах и бубликах. «В этом году на Уктусе работала интересная трасса для бубликов, поэтому и взрослые, и маленькие посетители выбирали этот вид отдыха»,— поделилась Вероника Бородина. На «Ежовой» предпочтение чаще отдавали сноубордам: «Если в прошлом сезоне граждане активно выбирали лыжи, то сейчас все чаще вставали на доску, причем семьями».

Как рассказали «Ъ-Урал» участники рынка, средний чек в некоторых спорткомплексах вырос из-за увеличения стоимости услуг. По словам госпожи Бородиной, рост цен на Уктусе составил до 50 руб. за позицию, стоимость подъема не изменилась. Светлана Журавлева посчитала, что в горнолыжном центре «Гора Ежовая» рост цен составил от 10 до 100 руб., в ГЛК «Гора Лиственная» стоимость услуг осталась на прежнем уровне. «Мы не обновляли оборудование, в связи с чем не стали повышать цены»,— пояснил Алексей Чуб. В среднем аренда горнолыжного снаряжения оценивалась от 300 до 700 руб. в час. На «Уктусе» и «Пильной» действует отдельный прайс для будней — от 500 до 790 руб. на весь день.

Катерина Якушева