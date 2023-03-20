Злоупотребление не оправдали долгами

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд повторно подтвердил злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по обращению с мусором в Копейске со стороны компаний «Комтранссервис» и «Комтранссервис+». Они отказались в 2020 году принимать отходы от регионального оператора по обращению с ТКО из-за долгов за услуги, из-за чего Челябинское УФАС возбудило антимонопольное дело и оштрафовало компании. Суды двух инстанций пришли к выводу что задолженность в 3,2 млн руб. не являлась достаточной для прекращения приема ТКО. Копейские операторы намерены обжаловать решении в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды двух инстанций решили, что долг регоператора не был достаточным основанием не принимать отходы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суды двух инстанций решили, что долг регоператора не был достаточным основанием не принимать отходы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения управления ФАС России по Челябинской области о злоупотреблении доминирующим положением на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами в Копейске в действиях ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+». Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба компаний без удовлетворения. Об этом сообщает антимонопольное ведомство.

Дело о злоупотреблении доминирующим положением копейских операторов ТКО рассматривается повторно, после того, как в июле 2022 года Уральский арбитражный суд постановил вернуть материалы в Арбитражный суд Челябинской области. Компании оспаривают решение Челябинского УФАС, принятое в апреле 2021 года по событиям 2020 года. Тогда оператор полигона «Южный» в Копейске — «Комтранссервис» отказался принимать мусор от регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) из-за задолженности по оплате услуг. Также принимать мусор от ЦКС отказался «Комтранссервис+», который занимается переработкой отходов в мусоросортировочном комплексе, расположенном на смежном с полигоном участке. Согласно материалам дела общий размер задолженности на момент приостановки поставил 3,2 млн руб.

В Челябинском УФАС посчитали, что копейские операторы нарушили п. 4 ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрещающий злоупотребление доминирующим положением на рынке, которое приводит к ущемлению интересов неопределенного круга лиц и ЦКС.

По данным антимонопольного ведомства, договоры между сторонами не предусматривали права на односторонний отказ от оказания услуг. «Более того, перенаправление потоков ТКО на иные объекты является нарушением территориальной схемы обращения с отходами как со стороны регоператора, так и со стороны копейских операторов»,— отмечало Челябинское УФАС.

За злоупотребление доминирующим положением ведомство оштрафовало «Комтранссервис» на 201 тыс. руб., «Комтранссервис+» — на 134 тыс. руб.

В апелляционной инстанции копейские операторы настаивали на том, что ЦКС, «пользуясь своей монопольной властью» оплачивало услуги произвольно, в значительно заниженном размере, регулярно допуская многомесячные просрочки. «По мнению заявителя, суд первой инстанции защитил монополиста, который злоупотреблял своим доминирующим положением во вред потребителю своих услуг, и отказал в защите права КТС и КТС+, которые действовали в своих интересах на законных основаниях»,— говорится в материалах дела.

Однако суды посчитали, что размер задолженности ЦКС, с учетом финансово-экономических показателей копейских операторов, не является «разумным и достаточным обстоятельством» для приостановления приема отходов от регионального оператора.

Руководитель ООО «Комтранссервис+» Руслан Ситдиков сообщил «Ъ-Южный Урал», что компании обжалуют решение в кассации и, если потребуется, в Верховном суде РФ. Поскольку решение вступило в силу, назначенные УФАС штрафы, будут оплачены.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Комтранссервис» и «Комтранссервис+» являются Рафаил Рузбин и Дина Грибанова. которым принадлежит 75% и 25% уставного капитала в каждой компании соответственно. Господин Рузбин является основателем и совладельцем предприятия по производству нетканых материалов из вторсырья — АО «Втор-Ком». В июне 2021 года Росприроднадзор исключил полигон ТКО «Южный» из государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому захоронение там не проводится. «Комтранссервис+» по-прежнему принимает от ЦКС отходы на переработку, после чего их направляют на полигон в Полетаево. Группа компаний в ближайшие годы намерена построить в Копейске мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 150 тыс. т отходов год, а полигон «Южный» рекультивировать.

Юлия Гарипова