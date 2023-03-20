Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Злоупотребление не оправдали долгами

Апелляция подтвердила незаконность отказа копейских компаний принимать отходы от регоператора ТКО

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд повторно подтвердил злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по обращению с мусором в Копейске со стороны компаний «Комтранссервис» и «Комтранссервис+». Они отказались в 2020 году принимать отходы от регионального оператора по обращению с ТКО из-за долгов за услуги, из-за чего Челябинское УФАС возбудило антимонопольное дело и оштрафовало компании. Суды двух инстанций пришли к выводу что задолженность в 3,2 млн руб. не являлась достаточной для прекращения приема ТКО. Копейские операторы намерены обжаловать решении в кассации.

Суды двух инстанций решили, что долг регоператора не был достаточным основанием не принимать отходы

Суды двух инстанций решили, что долг регоператора не был достаточным основанием не принимать отходы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суды двух инстанций решили, что долг регоператора не был достаточным основанием не принимать отходы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения управления ФАС России по Челябинской области о злоупотреблении доминирующим положением на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами в Копейске в действиях ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+». Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба компаний без удовлетворения. Об этом сообщает антимонопольное ведомство.

Дело о злоупотреблении доминирующим положением копейских операторов ТКО рассматривается повторно, после того, как в июле 2022 года Уральский арбитражный суд постановил вернуть материалы в Арбитражный суд Челябинской области. Компании оспаривают решение Челябинского УФАС, принятое в апреле 2021 года по событиям 2020 года. Тогда оператор полигона «Южный» в Копейске — «Комтранссервис» отказался принимать мусор от регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) из-за задолженности по оплате услуг. Также принимать мусор от ЦКС отказался «Комтранссервис+», который занимается переработкой отходов в мусоросортировочном комплексе, расположенном на смежном с полигоном участке. Согласно материалам дела общий размер задолженности на момент приостановки поставил 3,2 млн руб.

В Челябинском УФАС посчитали, что копейские операторы нарушили п. 4 ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрещающий злоупотребление доминирующим положением на рынке, которое приводит к ущемлению интересов неопределенного круга лиц и ЦКС.

По данным антимонопольного ведомства, договоры между сторонами не предусматривали права на односторонний отказ от оказания услуг. «Более того, перенаправление потоков ТКО на иные объекты является нарушением территориальной схемы обращения с отходами как со стороны регоператора, так и со стороны копейских операторов»,— отмечало Челябинское УФАС.

За злоупотребление доминирующим положением ведомство оштрафовало «Комтранссервис» на 201 тыс. руб., «Комтранссервис+» — на 134 тыс. руб.

В апелляционной инстанции копейские операторы настаивали на том, что ЦКС, «пользуясь своей монопольной властью» оплачивало услуги произвольно, в значительно заниженном размере, регулярно допуская многомесячные просрочки. «По мнению заявителя, суд первой инстанции защитил монополиста, который злоупотреблял своим доминирующим положением во вред потребителю своих услуг, и отказал в защите права КТС и КТС+, которые действовали в своих интересах на законных основаниях»,— говорится в материалах дела.

Однако суды посчитали, что размер задолженности ЦКС, с учетом финансово-экономических показателей копейских операторов, не является «разумным и достаточным обстоятельством» для приостановления приема отходов от регионального оператора.

Руководитель ООО «Комтранссервис+» Руслан Ситдиков сообщил «Ъ-Южный Урал», что компании обжалуют решение в кассации и, если потребуется, в Верховном суде РФ. Поскольку решение вступило в силу, назначенные УФАС штрафы, будут оплачены.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Комтранссервис» и «Комтранссервис+» являются Рафаил Рузбин и Дина Грибанова. которым принадлежит 75% и 25% уставного капитала в каждой компании соответственно. Господин Рузбин является основателем и совладельцем предприятия по производству нетканых материалов из вторсырья — АО «Втор-Ком». В июне 2021 года Росприроднадзор исключил полигон ТКО «Южный» из государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому захоронение там не проводится. «Комтранссервис+» по-прежнему принимает от ЦКС отходы на переработку, после чего их направляют на полигон в Полетаево. Группа компаний в ближайшие годы намерена построить в Копейске мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 150 тыс. т отходов год, а полигон «Южный» рекультивировать.

Юлия Гарипова

  • Коммерсантъ (Челябинск) №47 от 21.03.2023, стр. 8

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...