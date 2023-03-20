Губернатор Кондратьев заверил ЧВК «Вагнер» в отсутствии препятствий для захоронений бойцов в Горячем Ключе

Представитель ЧВК «Вагнер» встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и получил заверения в том, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» не будет, сообщает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В администрации края ситуацию не комментируют.

Заявление было сделано в связи с конфликтной ситуацией вокруг захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской города-курорта Горячий Ключ. В субботу, 18 марта, в Telegram-канале главы города Сергея Белопольского появилось сообщение о том, что общественность города против массового захоронения бойцов.

«Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК "Вагнер" и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину! Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов»,— заявил мэр Горячего Ключа.

В ответ бойцы ЧВК и сам Евгений Пригожин записали резкие обращения в адрес чиновника, господин Пригожин пообещал привезти тела погибших мэру домой.

В воскресенье, 19 марта, в станице Бакинской прошли очередные похороны пяти погибших бойцов ЧВК. Как рассказал «Ъ» присутствовавший там депутат заксобрания Денис Хмелевской («Справедливая Россия»), траурное мероприятие прошло без конфликтов, никто из представителей администрации Горячего Ключа на кладбище не появился.

Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в границах города-курорта Горячий Ключ выбрано в связи с тем, что именно на территории этого муниципалитета находится база ЧВК (полигон «Молькино»).

Анна Перова, Краснодар