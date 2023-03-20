Количество компаний с российским участием в Турции выросло на 670% за 2022 год

В 2022 году в Турции были зарегистрированы 1363 компании с российскими партнерами, говорится в докладе Фонда исследований экономической политики Турции. В 2021 году таких компаний появилось всего 177. Таким образом, прирост их количества составил за год 670%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом количество компаний с иностранным капиталом в Турции выросло на 49,8%. Вторыми по количеству зарегистрированных в 2022 году компаний в партнерстве с турецкими бизнесменами стали иранцы — на их счету 1,3 тыс. учрежденных компаний.

Наплыв россиян в Турцию отражает и рынок недвижимости в стране. По итогам года продажа жилья иностранцам выросла на 15,1%. Из 68 тыс. объектов, проданных иностранным гражданам, 16,3 тыс. пришлись на долю россиян. Этот показатель вырос за год на 203,3%.

О том, как сейчас доставляют грузы через Турцию в Россию, читайте в материале «Ъ FM» «Логисты разобрались с транзитом».

Кирилл Сарханянц