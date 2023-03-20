Женам мобилизованных казанцев разрешили взять отпуск на время приезда мужей домой

Власти Казани разрешили женам мобилизованных жителей Казани взять отпуск на время приезда последних домой. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«Чтобы военнослужащие провели максимальное время со своей семьей, принято решение, и я обращаюсь к руководителям наших предприятий неукоснительно выполнять это, - на время отпуска оформить возможность отдыхать супругам», — отметил господин Метшин.

Кроме того, в этот же период дети мобилизованных смогут работать на дистанционке.

"Ъ-Казань"