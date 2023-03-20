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В Нижегородской области выявлены финансовые нарушения на 950 млн рублей

Контрольно-счетная палата Нижегородской области направила в заксобрание отчет о проверках бюджетных расходов в 2022 году. За год аудиторами КСП было проверен объем средств в пределах 24 млрд руб. Общая сумма финансовых нарушений составила 949,7 млн руб. – это меньше, чем в 2021 году, когда было выявлено нарушений на 1,2 млрд руб. при проверке 16 млрд расходов.

Возмещению в бюджет подлежит 103 млн руб., из них контрольному органу удалось обеспечить возврат 51,8 млн, а также предотвратить 11 млн бюджетных потерь, сообщается в отчете.

79% замечаний КСП относятся к нарушениям при составлении и предоставлении финансовой и бухгалтерской отчетности. Еще 15 % – нарушения при госзакупках, а признаки нецелевого использования бюджетных средств были обнаружены менее чем в 1% нарушений (на общую сумму 2,3 млн руб). Были выявлены и факты неэффективного использования средств при строительстве социальных объектов. Например, относительно построенного корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах аудиторы решили, что неэффективно были потрачены 5,6 млн руб. на смонтированную молниезащиту, которая «не подлежит применению». А в проекте строящейся школы в ЖК «Новая Кузнечиха» аудиторы сэкономили 10,5 млн руб, сократив сметные расходы из-за ошибки проектировщика, завысившего объем кирпичной кладки и задвоения расценок по некоторым работ.

Иван Сергеев

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