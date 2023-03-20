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«Спорт по-прежнему объединяет народы и страны»

Радмир Габдуллин о важной миссии не смешивать спорт и политику

Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) проведет в Самаре масштабный бойцовский турнир, в котором примут участие и звезды единоборств, и подающие надежды спортсмены. О том, почему был создан громкий российский промоушен, рассказал генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

Фото: Ural FC

Фото: Ural FC

- Турнир Ural FC, несомненно, является одним из самых ожидаемых спортивных событий весны. Почему Вы приняли решение столицей единоборств в этот раз сделать именно Самару?

- Самарская область выгодно отличается от многих других регионов своей стабильностью по проведению спортивно-массовых мероприятий. Местная публика очень благодарная и при этом неизбалованная. Здесь всегда тепло поддерживают своих спортсменов и приветствуют организаторов. Добрососедский и доброжелательный менталитет, конечно, привлекает внимание. Для нас Самарская область является ключевым регионом в плане развития профессионального и массового спорта.

- В главном бою турнира выступают Вячеслав Дацик и Джеронимо Мондрагон – всемирно известные спортсмены. Тысячи любителей единоборств ждут их поединка. Как удалось организовать этот бой? Сразу ли две легенды согласились встретиться в Самаре?

- Изначально вместо Мондрагона должен был драться американец Энтони Хэмилтон, но у него возникли проблемы по выезду в Россию. Сам спортсмен с большим сожалением был вынужден доложить, что не сможет приехать на бой. Думаю, препятствия появились по политическим мотивам. Сам Хэмилтон очень хорошо относится к нашей стране и хотел выступить перед российскими болельщиками. Мондрагона тоже хорошо знает публика. В частности, он дрался с Виталием Минаковым, Иваном Штырковым и Александром Емельяненко. Мондрагон успел заслужить репутацию приезжающего побеждать и обладающего интересной манерой ведения боя. Посмотрим на это противостояние двух стихий. Дацик — интересный, яркий, агрессивный и эпатажный спортсмен. Мондрагон — спокойный, фактурный, уважающий оппонентов. В общем, будет захватывающий поединок.

- Турнир становится не только площадкой для боя двух титулованных бойцов, но и соберет подающих большие надежды спортсменов с регионов России. Расскажите о географии участников. Сколько спортсменов мы увидим в октагоне?

- Мы стараемся популяризировать спортсменов не только из регионов присутствия «Уралхима» и «Уралкалия», титульных спонсоров лиги, но и из других субъектов. Самый первый турнир Ural FC в Перми был проведен ярко и эффектно, в Самаре тоже ожидается масштабное шоу. Если честно, пока подобные мероприятия очень редко организовываются в регионах, поэтому развитие спорта на периферии для нас принципиально важно.

Лига дает возможность бойцам достойно продолжить карьеру в России после объявленных санкций со стороны западных стран. Очень важно, чтобы спортсмены не «застаивались», и у них всегда было желание продолжать карьеру.

- Планируется ли проведение подобных значимых турниров и в Тольятти, где есть сразу несколько арен, подходящих для таких шоу?

- Однозначно, да. Мы обязательно проведем серьезное спортивное мероприятие в Тольятти, ведь там для этого созданы все условия. В частности, в городе успешно проходит открытый турнир по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. В Тольятти живут энтузиасты, патриоты своего дела, что сейчас является редкостью.

- На турнире проведут бои самарские бойцы Абасов и Терегулов. Как вы оцениваете их перспективы? И известно ли с кем в октагоне придется сойтись нашим землякам?

- Я помню парней еще по любительской карьере. У них есть удар, они крупные и фактурные, такие же добротные, как и вся Самарская область. Рамис Терегулов сразится с Кодирхоном Ганиевым из Узбекистана, чья статистика в ММА составляет восемь побед и четыре поражения. Шамиль Абасов будет биться со своим оппонентом по правилам K-1, но в перчатках MMA. Он сразится против мастера спорта по кикбоксингу и боксу Алексея Голуба, также известного по выступлениям на голых кулаках. Лично я с удовольствием буду ждать выступления ярких самарских парней.

- Возвращаясь к главному бою. Есть ли у вас личные прогнозы по исходу поединка Дацика и Мондрагона?

- Если Мондрагон растянет поединок по всем регламентированным раундам, то у него большие шансы на победу. Но Дацик умеет вложить в один удар всю массу своего дела, поэтому не исключаю, что российский спортсмен в начале боя может отправить соперника в глубокий нокаут.

- Сравнивая между собой самый первый турнир Ural FC и ожидаемый тысячами болельщиков 25 марта, что нового удалось привнести? Ожидают ли зрителей какие-то сюрпризы?

- В Перми был запуск всей нашей международной лиги, поэтому старались сделать все красочно. В Самаре тоже будет хорошее открытие с парадом бойцов, а упор сделан на спортивную составляющую. Хочу, чтобы болельщики пришли и полноценно насладились всей красотой единоборств: кикбоксинг, K-1 и MMA. Что бы ни говорили друг другу спортсмены перед боем, они остаются хорошими товарищами, потому что спорт объединяет. Причем, не только непосредственных участников, но и народы, страны в целом. Хочется, чтобы зрители сполна насладились именно спортом как искусством.

Если посмотреть, как спорт где-то за рубежом становится инструментом политических игр, то нам это не интересно. Мы за дружеские отношения независимо от географии участников. Мы дали понять тому же Хэмилтону, что американца ожидают в России только положительные эмоции и гостеприимство. При этом многие зарубежные спортивные лиги в одностороннем порядке разорвали контракты с российскими бойцами. Мы же попытаемся сохранить то, что завещал легендарный Пьер де Кубертен. Ural FC готова работать со спортсменами из любой страны мира.

- Ural FC была основана всего год назад, в 2022 году. Однако по уровню организации и масштабу спортивных мероприятий вы не уступаете организациям со своей историей. В чем секрет успеха?

- Лига делает упор на качество проводимых мероприятий. Спортсменам оказывается максимальное внимание, хорошее отношение с достойными гонорарами. Они должны думать только о поединках. Мы придерживаемся позиции развития массового национального спорта и спорта вне политики, что импонирует зрителям. Болельщики должны получать удовольствие от просмотра турниров. Стараемся выстраивать правильное сотрудничество с другими лигами, в том числе иностранными. Ural FC можно назвать промышленной спортивной лигой. Что касается ближайших планов, то помимо шоу в Самаре будут еще мероприятия в Перми и Кирове. Зимой планируется провести турнир в Москве.

- Расскажите, какую долю внимания уделяют компании-спонсоры развитию спортивной повестке? Почему?

- АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» являются социально ориентированными компаниями, которым небезразличны не только собственные сотрудники, но и регионы присутствия в целом, их развитие и благополучие. Важно вкладывать ресурсы в воспитание подрастающего поколения, поэтому детский, массовый, корпоративный спорт являются приоритетными. Мы создаем все условия для его развития и обеспечиваем доступной инфраструктурой. Осознаем, что для многих людей очень важно снять накопленный стресс и негативную энергию именно на спортплощадке, а потом пойти домой в хорошем настроении. И это реально работает, что отражается на качестве жизни и работоспособности сотрудников компаний.

- Несколько лет назад вы запустили программу «Миссия чемпиона». Планируете ли вы визиты известных спортсменов или других лидеров общественного мнения в Самарский регион?

- Очень важно, когда такие люди лично рассказывают о своих достижениях. У каждого были неудачи, каждого преследовал соблазн сойти с чемпионского пути, но в итоге все получилось. Важно, чтобы они привозили свои награды, медали, заряжали энергией олимпизма. Мы за то, чтобы спорт всегда был модным и популярным, ведь без этого невозможно выстроить правильные отношения и семейные ценности.

- Насколько тесное сотрудничество с региональными властями и министерством спорта Самарской области?

- Мы всегда обращаемся за помощью к региональным властям, когда это необходимо, по вопросам медицины, логистики, аренде площадок и организации мероприятий. Благодарю губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всю команду местного министерства спорта за доверие на самом высоком уровне. Очень надеюсь, что грядущий турнир станет фундаментальной основой наших последующих отношений.

Беседовал Андрей Сазонов

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