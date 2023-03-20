В Крыму попытались подорвать газопровод

В Симферопольском микрорайоне Пневматика неизвестные попытались повредить газопровод. Как сообщили «Ъ» местные жители, ночью 19 марта в микрорайоне раздался громкий хлопок. Позже на газовом узле возле улицы Балаклавской, где расположены гаражи, были обнаружены следы взрыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По предварительным данным, отмечают граждане, это была неудачная попытка диверсии. Скорее всего, отмечают они, неизвестные использовали взрывчатку, однако ее мощности не хватило для того, чтобы вывести из строя инфраструктуру,— труба получила незначительные повреждения, подача газа в дома не прекращалась.

Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев, по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, летом 2021 года в крымском селе Перевальное был подорван газопровод. Две недели спустя по подозрению в совершении диверсии ФСБ России задержала сторонников запрещенной в России организации «Меджлис» Наримана Джелялова, а также братьев Асана и Азиза Ахтемовых. Первого следствие посчитало организатором преступления, его подельников — исполнителями. Диверсанты, по данным следствия, собирались приурочить свою акцию к Дню независимости Украины. Верховный суд Крыма назначил им от 13 до 17 лет лишения свободы.

Александр Дремлюгин, Симферополь