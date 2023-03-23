Деньги 23.03.2023, 00:01 Запасы золота у центральных банков ряда стран (тонн) Выйти из полноэкранного режима Запасы золота Австралия 79,85 Австрия 279,99 Бразилия 129,65 Великобритания 310,29 Германия 3355,14 Египет 125,55 Индия 787,40 Индонезия 78,57 Китай 2010,51 Кувейт 78,97 Мексика 120,03 Малайзия 38,90 ОАЭ 79,9 Пакистан 64,65 Россия 2298,53 Саудовская Аравия 323,07 США 8133,46 Сингапур 153,70 Таиланд 244,16 Турция 541,80 Франция 2436,75 Швейцария 1040,00 Южная Корея 104,45 Япония 845,97 Открыть в новом окне Источник: World Gold Council.