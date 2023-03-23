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Коммерсантъ FM
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Запасы золота у центральных банков ряда стран (тонн)

Запасы золота
Австралия 79,85
Австрия 279,99
Бразилия 129,65
Великобритания 310,29
Германия 3355,14
Египет 125,55
Индия 787,40
Индонезия 78,57
Китай 2010,51
Кувейт 78,97
Мексика 120,03
Малайзия 38,90
ОАЭ 79,9
Пакистан 64,65
Россия 2298,53
Саудовская Аравия 323,07
США 8133,46
Сингапур 153,70
Таиланд 244,16
Турция 541,80
Франция 2436,75
Швейцария 1040,00
Южная Корея 104,45
Япония 845,97

Источник: World Gold Council.

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