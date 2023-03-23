Налоговые вычеты, доступные россиянам

Название услуги Предельная сумма, с которой начисляется вычет (руб.) Максимальная сумма, которую можно вернуть (руб.) Образование 120 000 15 600 Образование детей 50 000 6 500 Лечение 120 000 15 600 Спорт 120 000 15 600 Ипотека 3 000 000 390 000 Покупка недвижимости 2 000 000 260 000 Продажа недвижимости (жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в них) 1 000 000 На эту сумму можно снизить налоговую базу для расчета налога Продажа автомобиля, гаража и прочего нежилого имущества 250 000 Уплаченные пенсионные (страховые) взносы 120 000 15 600 Инвестиционный вычет за продажу ценных бумаг 3 000 000 за каждый год владения Позволяет не платить налог на прибыль с продажи долгосрочных бумаг Вычет на взнос по ИИС 400 000 52 000 Вычет на доход по ИИС Освобождает от налога весь доход от инвестиций Благотворительность До 13% от суммы пожертвования, но не выше 25% полученного физическим лицом за год дохода вне зависимости от величины пожертвования