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Коммерсантъ FM
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Налоговые вычеты, доступные россиянам

Название услуги Предельная сумма, с которой начисляется вычет (руб.) Максимальная сумма, которую можно вернуть (руб.)
Образование 120 000 15 600
Образование детей 50 000 6 500
Лечение 120 000 15 600
Спорт 120 000 15 600
Ипотека 3 000 000 390 000
Покупка недвижимости 2 000 000 260 000
Продажа недвижимости (жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в них) 1 000 000 На эту сумму можно снизить налоговую базу для расчета налога
Продажа автомобиля, гаража и прочего нежилого имущества 250 000
Уплаченные пенсионные (страховые) взносы 120 000 15 600
Инвестиционный вычет за продажу ценных бумаг 3 000 000 за каждый год владения Позволяет не платить налог на прибыль с продажи долгосрочных бумаг
Вычет на взнос по ИИС 400 000 52 000
Вычет на доход по ИИС Освобождает от налога весь доход от инвестиций
Благотворительность До 13% от суммы пожертвования, но не выше 25% полученного физическим лицом за год дохода вне зависимости от величины пожертвования

Источник: открытые данные.



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