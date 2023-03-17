Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:32. Вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев побывал в Херсонской области, где служат 500 бойцов из Белгородчины. Им передали строительные материалы, электростанции, дополнительное оборудование и снаряжение. «Взяли наказы, с которыми наши парни обратились по оказанию помощи семьям. Конечно, постараемся помочь и сделать все, что в наших силах. Эту работу проводили, проводим и будем проводить всегда»,- написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 марта

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...