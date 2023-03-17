Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 марта

9:32. Вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев побывал в Херсонской области, где служат 500 бойцов из Белгородчины. Им передали строительные материалы, электростанции, дополнительное оборудование и снаряжение. «Взяли наказы, с которыми наши парни обратились по оказанию помощи семьям. Конечно, постараемся помочь и сделать все, что в наших силах. Эту работу проводили, проводим и будем проводить всегда»,- написал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 марта