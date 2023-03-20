В Екатеринбурге арестовали 21-летнего парня по обвинению в терроризме

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского, обвиняемого по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщает со ссылкой на источник Е1.ru. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» рассказали, что по данной статье 18 марта в СИЗО был отправлен Артем Бажов.
По данным собеседника Е1.ru, обвиняемый, который «вел жизнь обычного молодого мужчины», начал «поиски высшего смысла». Сначала он принял мусульманство, а затем начал читать «проукраинские паблики и загорелся идеями борьбы с Россией». После этого уралец начал расклеивать по Полевскому агитационные листовки и поджигать трансформаторные будки на железнодорожных путях.
Уральца задержали благодаря «бдительным пенсионерам» 14 марта. Его грозит от 10 до 15 лет колонии. Вину молодой человек признал.
Напомним, в феврале силовики задержали троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах Свердловской железной дороги (СвЖД). ФСБ сообщала, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов». Один из обвиняемых признался, что планировался поджог электрощитов на железнодорожных путях.