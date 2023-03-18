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«Без всяких "московских" сливок»

Дарья Цивина — о «Парке»

Обозреватель “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о ресторане в парке «Красная Пресня» с летними верандами и амбициозным шефом.

С открытием весенне-летнего сезона в ресторане «Парк» точно отбоя не будет от гостей. Причин тому сразу несколько. Во-первых, расположенный в парке «Красная Пресня» ресторан занимает отдельно стоящее здание, похожее на современный загородный дом где-то на Новой Риге. Во-вторых, в перспективе у «Парка» в 2023 году аж две огромных летних веранды, в центре города — это еще один козырь. И третий — самый главный аргумент — кухню «Парка» недавно возглавил молодой, амбициозный и очень толковый шеф Михаил Кощеев, который пять лет назад сумел сделать ресторан «На Мосфильмовской» местом силы «на районе».

На этот раз в распоряжении господина Кощеева оказался дровяной гриль, что самым благоприятным образом сказалось на меню. К тому же, за годы работы за пределами Бульварного кольца Михаил не растерял первоначальных профессиональных навыков, полученных в «Пробке на Цветном» у Вальтера Бизоффи.

Исходя из всего этого, «Парк» можно посетить уже сейчас ради отличного подмосковного козленка, томленого в белом вине с шалфеем и золотистым картофелем по цене 1,4 тыс. руб., а также не менее замечательного дагестанского томленого барашка в собственного соку под золотистой корочкой за 1,2 тыс. руб. А ближе к лету можно смело приходить на пиццу и пасту, вроде спагетти с вонголе и ботаргой и ригатони карбонара с гуанчале и 30-месячным пармезаном, без всяких «московских» сливок.

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