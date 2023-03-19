На Дворцовой площади задержали пикетчика с плакатом с котом Леопольдом

В Петербурге на Дворцовой площади правоохранительные органы задержали Льва Соколова. Он вышел на одиночный пикет с плакатом с изображением кота Леопольда и фразой «Давайте жить дружно» из советского мультфильма «Приключения кота Леопольда». Об этом 19 марта сообщили в «ОВД-Инфо» (признаны в РФ иноагентом).

По словам организации, мужчину отвели в автозак, осмотрели и опросили о работе, военной службе и отношении к военной операции в Украине

Господина Соколова повезли в отдел полиции №78 Центрального района Петербурга. К нему выехал адвокат ОВД-Инфо Владислав Сосенский.

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