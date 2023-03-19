Русский музей отметит 125-летие со дня открытия

Русский музей отмечает 125-летие со дня своего открытия в 2023 году. 19 марта в Михайловском дворце пройдут праздничные гуляния, приуроченные к памятной дате. Прийти в музей можно за 125 руб. в один из корпусов и за 250 руб. — в Михайловский дворец и корпус Бенуа. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Посетителей встретят реконструкторы в аутентичных костюмах конца XIX века. Среди известных персонажей — первый управляющий Русским музеем Великий князь Георгий Михайлович, архитектор Леонтий Бенуа, княгиня и меценат Мария Тенишева, а также художники Илья Репин, Архип Куинджи, Иван Шишкин.
Праздничная программа состоит из выступлений петербургских музыкальных коллективов, камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под управлением Михаила Гантварга и музыкальной программы выпускников Санкт-Петербургской консерватории.
Кроме того, Русский музей совместно с Почтой России запустили акцию для петербуржцев и гостей города — каждый может бесплатно отправить открытки с изображением из коллекции музея в любую точку страны.
Празднования продолжатся на и следующей неделе. 23 марта в 16:00 в Михайловском замке состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов «Метелица» имени Н.И. Привалова. 25 марта в 13:00 в Строгановском дворце выступит струнный ансамбль Государственной академической капеллы.
Как отметили в музее, каждую первую среду месяца пенсионеры смогут посещать Русский музей бесплатно. Учреждение также вводит бесплатное посещение экспозиций для участников СВО, их родных и близкий, а также ветеранов и инвалидов боевых действий.