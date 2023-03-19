Суд арестовал до 19 мая сыроеда Лютого по делу об истязании и убийстве младенца

Лазаревский районный суд Сочи арестовал 43-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в истязании и убийстве младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом 19 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрана по ходатайству следствия.

По данным СМИ, речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом, который в том числе пропагандировал праноедение (питание солнечной энергией).

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый проживал с сожительницей в Сочи. 11 февраля у пары в домашних условиях родился мальчик. Новорожденного не зарегистрировали в ЗАГСе и не показывали врачам. Кроме того, по данным пресс-службы краевого управления СКР, мужчина несколько раз забирал младенца у матери и оставлял его на сутки без еды и воды, а также систематически обливал его холодной водой.

8 марта ребенку стало плохо. Родители отправились с новорожденным в больницу, однако в дороге он умер.

Мать погибшего младенца обвиняется в причинении ему смерти по неосторожности и находится под домашним арестом.

Наталья Решетняк

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