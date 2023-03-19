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Пермский институт Росгвардии незаконно выплатил деньги обвиняемому во взяточничестве генералу

11 апреля Арбитражный суд Уральского округа рассмотрит жалобу Пермского военного института войск национальной гвардии к управлению федерального казначейства в Пермском крае. Образовательное учреждение добивается признания незаконным акта выездной проверки УФК, в котором были отражены нарушения законодательства.

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Как следует из документов суда, в марте-мае 2022 года управление провело проверку осуществления расходов федерального бюджета на выплату денежного довольствия военнослужащим. Проверяющие установили факт незаконной выплаты бывшему начальнику института генерал-майору Владимиру Купавскому. В частности, тот получил выплату более 21 тыс. руб. за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей в январе и феврале 2021 года. При этом указом президента от 2 января 2021 года господин Купавский был освобожден от этой должности, а затем зачислен в распоряжение командующего войсками Приволжского округа Росгвардии. Казначейство потребовало вернуть эти деньги в бюджет.

Институт с выводами казначейства не согласился. В заявлении в Арбиьражный суд Пермского края отмечалось, что генерал-майор Купавский фактически продолжал руководить учебным заведением. Дела он сдал 12 февраля 2021 года и находился на территории воинской части.

К спору была привлечена военная прокуратура Пермского гарнизона, которая поддержала доводы УФК. В итоге суд согласился с их позицией, отметив, что с 10 декабря 2021 года Владимир Купавский находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о получении взяток. Эта мера пресечения делала невозможным фактическое исполнение им обязанностей начальника института. Решение первой инстанции институт безуспешно пытался обжаловать в апелляции.

В августе прошлого года господин Купавский был приговорен к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении шести взяток на общую сумму 1,9 млн руб., в том числе сопряженных с вымогательством, а также в превышении должностных полномочий. Как установил суд, взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. офицер брал через посредников с родственников абитуриентов из Дагестана. Кроме того, Владимир Купавский давал незаконные указания подчиненным вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов, а также испытаний по физической подготовке.

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