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Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы

Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы. Митинги пока не начались, но сообщается, что утром 19 марта офис лидера Республиканской партии Эрика Чиотти в Ницце закидали камнями. Площадь Согласия в Париже оцеплена полицейскими, на ней установили водометы. Позавчера, в пятницу, на ней арестовали 61 митингующего. Онлайн-трансляцию с митингов ведет французская газета Le Monde.

В пятницу митинг также прошел на площади Италии в Париже. Вечером начались столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусор и строили баррикады. По данным источника Le Monde в полиции, на площади Италии был арестован 81 человек. Полицейские использовали слезоточивый газ.

За последние два дня митинги также прошли в Марселе, Лилле, Амьене, Каннах, Сент-Этьене, Роанне, Безансоне, Дижоне, Гренобле, Гапе, Анси, Лодеве. Некоторые митинги насчитывали несколько тысяч участников, как в Нанте (6 тыс.— по данным полиции, 15 тыс.— по данным профсоюзов) или Бресте (от 5 тыс. до 8 тыс., по разным оценкам). По данным префектуры, в Бордо на шествие пришли 1,9 тыс. человек. В Лионе арестовали 15 человек после столкновений с участием «агрессивных лиц» возле площади Белькур.

В связи с пенсионной реформой во Франции проходят не только митинги, но и забастовки. В пятницу вечером был закрыт крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране, НПЗ в в Сене, который принадлежит TotalEnergies. Забастовка продлится несколько дней, она не должна вызвать серьезных перебоев с топливом на заправочных станциях по всей стране. Бастуют не только работники НПЗ, но и мусорщики. По данным мэрии Парижа, на тротуарах столицы лежит 10 тыс. тонн мусора — его не убирают из-за забастовок.

В четверг, 16 марта, премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала ст. 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без рассмотрения в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, его рассмотрят в понедельник, 20 марта. По данным опросов общественного мнения, против реформы выступает 67% французов.

Подробнее — в материале «Пенсионную реформу заваливают отходами».

Анастасия Ларина

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