Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы. Митинги пока не начались, но сообщается, что утром 19 марта офис лидера Республиканской партии Эрика Чиотти в Ницце закидали камнями. Площадь Согласия в Париже оцеплена полицейскими, на ней установили водометы. Позавчера, в пятницу, на ней арестовали 61 митингующего. Онлайн-трансляцию с митингов ведет французская газета Le Monde.

В пятницу митинг также прошел на площади Италии в Париже. Вечером начались столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусор и строили баррикады. По данным источника Le Monde в полиции, на площади Италии был арестован 81 человек. Полицейские использовали слезоточивый газ.

За последние два дня митинги также прошли в Марселе, Лилле, Амьене, Каннах, Сент-Этьене, Роанне, Безансоне, Дижоне, Гренобле, Гапе, Анси, Лодеве. Некоторые митинги насчитывали несколько тысяч участников, как в Нанте (6 тыс.— по данным полиции, 15 тыс.— по данным профсоюзов) или Бресте (от 5 тыс. до 8 тыс., по разным оценкам). По данным префектуры, в Бордо на шествие пришли 1,9 тыс. человек. В Лионе арестовали 15 человек после столкновений с участием «агрессивных лиц» возле площади Белькур.

В связи с пенсионной реформой во Франции проходят не только митинги, но и забастовки. В пятницу вечером был закрыт крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране, НПЗ в в Сене, который принадлежит TotalEnergies. Забастовка продлится несколько дней, она не должна вызвать серьезных перебоев с топливом на заправочных станциях по всей стране. Бастуют не только работники НПЗ, но и мусорщики. По данным мэрии Парижа, на тротуарах столицы лежит 10 тыс. тонн мусора — его не убирают из-за забастовок.

В четверг, 16 марта, премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала ст. 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без рассмотрения в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, его рассмотрят в понедельник, 20 марта. По данным опросов общественного мнения, против реформы выступает 67% французов.

Подробнее — в материале «Пенсионную реформу заваливают отходами».

Анастасия Ларина