Хлебозавод «Каравай Кубани» оспаривает отказ в регистрации товарного знака похожего на бренд «Рот Фронта»

ООО «Торговый дом “Каравай Кубани”» оспаривает отказ Роспатента регистрировать торговый знак «Южная лакомка». Соответствующее исковое заявление принял к производству Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Фото: "СПАРК-Интерфакс"

Согласно 30-му классу международной классификации, бренд планировали использовать для производства ароматизаторов для кондитерских изделий, напитков и пр.

Коллегия Роспатента вынесла решение об отказе в регистрации бренда 15 августа 2022 года. В нем говорится, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «Лакомка/Lakomka, зарегистрированной на имя АО «Рот Фронт» и других.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Каравай Кубани”» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Руководит обществом Ирина Цимбал. Бенефициаром указан Александр Никитин. Общество специализируется на торговле оптовой хлебобулочными изделиями. По итогам 2021 года выручка ООО «Торговый дом “Каравай Кубани”» составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль – 368 млн руб.

Наталья Решетняк

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