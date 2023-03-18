В Париже произошли столкновения полиции и протестующих, больше 70 человек задержаны

Около 4 тыс. человек собрались на площади Италии во Франции на акции против повышения возраста выхода на пенсию. Произошли столкновения с полицией, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. По информации BFMTV, задержаны 76 человек.

Власти ранее запретили проводить массовые акции на Елисейских полях и площади Согласия. В связи с этим протестующие вышли на площадь Италии. Столкновения в Париже начались после того, как демонстранты начали поджигать мусорные баки. Демонстрации проходят и в других городах: Марселе, Тулузе, Нанте и других.

Проект пенсионной реформы правительства Франции предполагает повышение нижней планки пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Планы по принятию закона вызвали многотысячные протесты и забастовки по всей стране, в Париже несколько дней протестующие сталкиваются с силами полиции.

О пенсионной реформе — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Леонид Уварчев