Пожар в Астраханском заповеднике потушили спустя трое суток

В Астраханском биосферном заповеднике потушили пожар, начавшийся трое суток назад. Точная площадь пожара и причиненный им ущерб будут установлены позже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу особо охраняемой природной территории (ООПТ)

По предварительным данным, площадь территории, пройденной огнем, — 12 850 гектаров, площадь лесных земель — 490 гектаров.

В пресс-службе добавили, что на территории заповедника сохраняется задымленность из-за большого объема прогоревшего наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины. Территорию патрулируют для контроля пожароопасной ситуации.

Пожар на Обжоровском участке заповедника начался в ночь на 16 марта. Его смогли локализовать к вечеру 17 марта на площади в 11,7 тыс гектаров. 15 марта глава Игорь Бабушкин также сообщал о пожаре в заповеднике. По его словам, там горел тростник на площади 2 гектара.

Олеся Павленко