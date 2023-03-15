В Астраханской области горели 2 тыс. га тростника в биосферном заповеднике

В Астраханской области произошел пожар на территории государственного биосферного заповедника. Об этом на заседании совета при полпреде РФ в ЮФО, проходившем по видеоконференцсвязи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бабушкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Бабушкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Бабушкина, возгорание произошло на территории Обжоровского и Дамчинского участков. На место происшествия выехала группировка лесопожарного формирования заповедника из 12 человек и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 2,3 тыс. га. Существенного ущерба ЧП не причинило, так как горел тростник.

В ГУ МЧС по Астраханской области «Ъ» сказали, что сотрудники управления не выезжали на пожар, противопожарные службы заповедника справились самостоятельно, сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Сергей Петунин, Саратов