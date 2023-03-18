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Коммерсантъ FM
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Актер Лэнс Реддик умер в возрасте 60 лет

Американский актер Лэнс Реддик, игравший в сериале «Прослушка» и серии фильмов «Джон Уик», скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от «естественных причин», сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позднее эту информацию представители актера подтвердили Variety. Лэнсу Реддику было 60 лет.

«Мы ошеломлены и убиты горем, и наши глубочайшие соболезнования его любимой семье и его поклонникам по всему миру»,— говорится в распространенном Variety заявлении кинокомпании Lionsgate, которой принадлежит франшиза «Джон Уик».

Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года. Он, в частности, снимался в сериалах «Грань», «Корпорация», «Босх», а также фильмах «Большие надежды», «Свидетель против мафии» и «Не говори ни слова». 13 марта состоялась мировая премьера фильма «Джон Уик 4», в котором актер вернулся к роли консьержа Харона.

Эрдни Кагалтынов

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