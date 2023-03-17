РУДН сменил проректора, разрешившего студентам вывесить украинские флаги на выставке землячеств

Российский университет дружбы народов назначил Михаила Кацарского проректором по работе со студентами, сообщается на сайте вуза. Он заменил на этой должности Сергея Базавлука, который подвергся критике за то, что разрешил студентам вывесить украинский флаг на выставке землячеств.

В конце февраля несколько Telegram-каналов, выступающих в поддержку проведения военной операции на Украине, обратили внимание на то, что в главном корпусе РУДН проходит выставка украинского землячества, а ее организаторы вывесили украинские флаги.

1 марта замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил ТАСС, что ведомство назначило служебную проверку в РУДН из-за инцидента с украинскими флагами. По словам Могилевского, вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого — неонацистский режим, недопустимо.

Господин Базавлук в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вуз объединяет людей разных национальностей.«Они собственно акцентируют внимание на украинском флаге»,— сказал проректор. При этом он отметил, что понимает людей, которые подняли эту «информационную волну» в связи с происходящим на Украине.

Эрдни Кагалтынов