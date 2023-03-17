«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновляет торги частью иностранных ценных бумаг. Инвесторам стали доступны акции дружественных юрисдикций, торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских. Число доступных для торгов ИЦБ будет постепенно увеличиваться. Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с иностранными ценными бумагами. В ходе тестирования возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок, предупреждают в компании.

«Аэрофлот» и туроператор «Библио-Глобус» подписали трехлетний договор о реализации долгосрочной программы перевозок. Авиакомпания предоставит туроператору блоки мест на своих рейсах для перевозки пассажиров и багажа. Полетная программа будет включать в себя в общей сложности 60 международных и внутренних направлений.

Ювелирная сеть Sunlight сменила гендиректора — им стал Игорь Данилов. Директором по стратегическому маркетингу назначена Ольга Троценко. Игорь Данилов вернулся в компанию после пятилетнего перерыва, в течение которого он возглавлял ювелирную сеть «Адамас», работал операционным директором по ритейлу в Sokolov Jewelry.