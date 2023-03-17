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Коммерсантъ FM
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«Монетизация — это очень правильный подход»

Блогеры-миллионники — об инициативе сервиса Yappy

Российский сервис коротких видео Yappy начнет платить блогерам за контент. На вознаграждение смогут рассчитывать 100 наиболее активных пользователей. Они будут получать выплаты раз в две недели, рассказал РБК гендиректор Yappy Данила Овчаров. Правда, размер каждого вознаграждения и общую сумму, которую компания готова потратить на этот проект, он не уточнил. Рейтинг из наиболее активных авторов сервис пообещал составлять каждый день. Для участия в такой программе у блогера должно быть не менее 300 подписчиков и 5 тыс. суммарных просмотров на видео, которые опубликованы за последний месяц. Еще одно условие — ежедневно выпускать минимум один нерекламный ролик.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у блогеров-миллионников с различных платформ, как они оценивают эту идею.

Валентин Петухов, известный как Wylsacom: «Там просто нет людей, и не очень понятно, зачем туда идти и что-то делать, если как не за деньги. С другой стороны, это нормальная практика, все сервисы так или иначе привлекают платные просмотры. Иногда специальные продакшны снимают для этих площадок видеоролики, чтобы создать ощущение, что там много пользователей есть. Монетизация — это очень правильный подход. С этого в принципе стоило начать, тогда бы кто-то попытал счастья, а кто-то пришел бы на это посмотреть. Yappy в этом смысле сейчас выглядит скорее как кросс-постинг из шортсов с YouTube, TikTok, потому что сервис сам по себе неуникальный. Я очень удивлюсь, если туда загружается какой-то оригинальный контент даже от людей, с которыми Yappy заключил некие соглашения по поводу поддержки в том или ином виде».

Блогер Карина Истомина: «Я не задумывалась над этим. Это же новая площадка, нужно ее развивать. Это сложно. Меня сейчас там нет. Если честно, у меня другие соцсети как-то более развиты. Я вообще даже не знаю, что там происходит. Нет надобности, так сказать. Пишу тексты, веду Telegram-канал».

Блогер Валентина Иващенко: «Я уже снимаю в этом приложении. Думаю, это создаст трафик, придет больше людей, желающих делиться творчеством и при этом еще получать финансовую поддержку. У меня аудитория есть, мне ежедневно пишут комментарии под видео, то есть я не могу жаловаться. В этом сервисе действительно довольно активные ребята есть. Сейчас очень мало каких-то других приложений, заменяющих TikTok. Instagram запрещен (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, прим. ред.), туда нет прямого доступа. Во VK пока доступны только клипы. YouTube-шортсы тоже прикрыли, там монетизации нет».

Yappy — проект «Газпром-медиа», который запустили еще осенью 2021-го. На февраль этого года аудитория платформы, по данным РБК, составляла 11 млн человек.

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Сабина Адлейба

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