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Что будет после того, как вы перестанете платить по кредиту

Управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова рассказала, что происходит после того, как гражданин перестает выплачивать ежемесячные обязательства по кредитам, и как с этими последствиями справляться.

Фото: ООО ФЦБ

Фото: ООО ФЦБ

«Сразу скажу, что банк не возьмет и простит просто так вам долг. Проблема сама не решится. Когда вы перестанете платить по кредиту, просрочка неизбежно приведет к штрафам и испорченной кредитной истории. Штрафы увеличат затраты на обслуживание кредита, а из-за плохой кредитной истории в будущем вам могут отказать в новом кредите. Если ситуацию запустить, банк имеет право обратиться в суд, и по его решению привлекут приставов для возврата долга или продать долг коллекторной организации.» – говорит Светлана.

Что будет дальше?

Если банк продал долг коллекторской организации, то коллекторы начнут звонить с требованиями продолжить платить. Также они могут прийти к вам домой или на работу. Далее, если вы всё ещё отказываетесь вносить платежи по кредиту, то коллекторская организация подает иск в суд, и начинается принудительное взыскание долга. Банк может не продавать ваш долг коллекторам, а самостоятельно подать на вас в суд.

Далее следует сам судебный процесс, который длится в среднем несколько месяцев. После к делу подключаются судебные приставы.

Главная задача судебных приставов — воплощать в жизнь решения суда, если должник не хочет исполнять их добровольно.

В отличие от коллекторов, которые по закону не имеют никаких полномочий, судебные приставы обладают мощными инструментами для получения денег.

В первую очередь речь идет об изъятии имущества должника: недвижимости, автомобилей, бытовой техники и электроники, денег на счетах в других банках и т.д.

Кроме того, приставы могут удерживать до 50% вашей официальной зарплаты, которая будет сразу перечисляться в счет погашения задолженности.

Если сумма задолженности больше 30 000 руб., по решению суда должнику могут запретить покидать Россию.

Нужно ли доводить до таких последствий?

Если вы понимаете, что не сможете в ближайшем будущем выплачивать кредит, то воспользуйтесь законным правом — спишите свои долги! Процедура банкротства физических лиц, регламентируемая Федеральным законом №127 «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет освободиться от долговых обязательств совершенно законно и навсегда! А тем, кто уже столкнулся с этим стрессом, мы рекомендуем закончить это прямо сегодня!

«Наша компания ежемесячно помогает более 1000 граждан освободиться от своих долговых обязательств законным путем! Клиенты обращаются к нам, как после начала просрочек по кредитам, так и перед ними, понимая, что в будущем не смогут платить. Специалисты «ФЦБ» защищают клиентов от давления со стороны коллекторов, кредиторов и приставов, представляют интересы клиента в суде и гарантировано добиваются успешного результата дела! С нами банкротство проходит быстро, комфортно и успешно», — заверяет Светлана.

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Сайт: ФЦБ.РФ

ООО ФЦБ

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