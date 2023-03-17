Инвестор липецкого завода электромобилей заплатит штраф за нарушение антикоррупционного законодательства

Липецкое ООО «Моторинвест», выступавшее инвестором завода легковых электромобилей в Краснинском районе региона, и генеральный директор предприятия оштрафованы в сумме на 70 тыс. руб. за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В надзорном ведомстве уточнили, что по постановлению прокурора Краснинского района ООО «Моторинвест» и его гендиректор привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в связи с «допущенными нарушениями законодательства о противодействии коррупции при заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим». Юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тыс. руб., а должностному - 20 тыс. руб.

В прокуратуре уточнили, что выявленные нарушения устранены, в том числе обеспечено исполнение требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»: к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

По данным Kartoteka.ru, генеральным директором ООО «Моторинвест» с 1 июля 2022 года выступает Андрей Ханин. Учредителями компании выступают Екатерина Еленская (5%), Федор Кунаков (50%), Федор Марков (15%), Анна Данилина (29,9%) и Андрей Резников (0,1%).

Компания «Моторинвест» к концу 2022 года организовала серийный выпуск нескольких моделей легковых электромобилей в Краснинском районе Липецкой области. Заявленный объем вложений - около 13 млрд руб.

Андрей Цветков