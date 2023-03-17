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Коммерсантъ FM
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«Не только лайфстайл-медиа могут создать успешную площадку»

Анна Минакова — о Hodinkee Shop

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как печатные издания создают онлайн-магазины, в частности, об опыте часового журнала Hodinkee.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Много раз в «Стиле» я говорила о том, что изменилась суть конкуренции в мире люкса и моды. Если раньше товары конкурировали с товарами, то теперь — с впечатлениями. Еще одна очевидная тенденция в том, что с продавцами-магазинами теперь конкурируют те, кто к продаже продукции пришел из других областей. Хороший пример последнего — маркетплейсы и онлайн-магазины, созданные успешными медиа. В России это прежде всего Blue store — «шопинг-платформа локальных брендов и премиальный ресейл», созданная изданием The Blueprint.

Не только модные лайфстайл-медиа способны создать успешную торговую площадку. Отличный мировой пример — часовое издание Hodinkee. Магазин Hodinkee запустили в 2012 году. Всего за 10 лет Hodinkee Shop вырос с продажи ремешков для часов и других мелких аксессуаров до авторизованного розничного продавца более десятка из числа самых важных часовых брендов в мире. А к этому можно прибавить и партнерства с брендами, которые создают для Hodinkee специальные версии своих моделей.

Часовые журналы в создании тематических торговых площадок вообще чувствуют себя чуть ли не лучше всех. Вот и сингапурский Revolution с лицензированными локальными изданиями в разных странах мира — пожалуй, главный журнал о часах — организовал онлайн-торговлю очень успешно. Тут и новые часы, и аксессуары, и то, что обозначено, как vintage. Интересного винтажа в этом разделе немало, правда, у большинства экземпляров стоит пометка sold out, что лишний раз заставляет любителей часов заходить на сайт журнала почаще.

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