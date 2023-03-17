Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился новый проект в Москве.

Новый ресторан Uni на Малой Бронной назван в честь японского пурпурного морского ежа. За кухню отвечают сразу два бренд-шефа — Леонид Иванов (он же возглавляет LouLou, «Юг» и «Хорошую девочку») и Олег Шин из «Б12». Третьей ключевой фигурой проекта стала архитектор Наталья Белоногова, превратившая крошечный зал нового ресторана в атласное нутро гигантской японской шкатулки. Расписанные вручную стены, расшитые ткани, мерцающий золотистый свет…

Оказавшись внутри Uni, вы будто бы попадаете в параллельный мир. Пространство завораживает и убаюкивает, предлагая гостям спрятаться и затаиться внутри изящной расписной шкатулки, словно в затянувшемся сновидении.

А меню и коктейли лишь усиливают этот эффект. В основе меню — том самый морской еж «уни», сырой, запеченный, заливной и даже в составе бургера с котлетой из креветки с соусами кацу и блэк айоли за 1,1 тыс. руб. и как часть фирменного «доширака» вместе с красной икрой за 1,5 тыс. руб.

Пожалуй, именно эти два блюда и составляют главную гастрономическую ценность проекта. Похоже, смешивать в одной тарелке самые брутальные компоненты с премиальными становится новым московским трендом. Кстати, еще один хит Патриков — картофель с черной икрой и трюфелем — тоже прописался в меню нового Uni. И это весьма символично, учитывая, что «ходовой» картофель с черной икрой подают и напротив через дорогу, в ресторане Ava.