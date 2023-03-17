Прокуратура отметила вероятностный характер

Прокуратура Ленинградской области второй раз вернула в СКР для дополнительного расследования уголовное дело по факту убийства в 2013 году россиянки Юлии Середенко в Финляндии. В преступлении обвиняется ее муж Денис Кирьянен, который сейчас находится в СИЗО и свою вину не признает. Несмотря на то что расследованием занимаются правоохранительные органы двух стран, довести дело до суда им не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Середенко

Фото: СУ СКР по Лениградской области Юлия Середенко

Фото: СУ СКР по Лениградской области

Как стало известно «Ъ», в начале марта прокуратура Ленобласти второй раз вернула на доследование в СКР уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Юлии Середенко, указав на недостаточность доказательной базы. Следствие утверждает, что женщину, пропавшую почти десять лет назад при загадочных обстоятельствах на территории Финляндии, убил ее супруг Денис Кирьянен. Основной мотив — желание завладеть совместно нажитым имуществом без судебных тяжб. Однако в прокуратуре посчитали, что большинство доводов основано на предположениях. При этом в материалах нет достаточной совокупности доказательств по предъявленному обвинению.

В ноябре 2011 года Юлия, Денис и их 7-летний сын Артем переехали в финский городок Коувола. В деле говорится, что примерно через год после этого в семье начались частые ссоры. В 2012 году пара разъехалась по разным квартирам, а расторжение брака оставила на потом. Ребенок жил с матерью, но мог видеться по выходным с отцом.

По версии следствия, 19 сентября 2013 года Кирьянен пришел к жене обсудить детали развода и раздела имущества. Между ними вновь случился скандал. Мужчина в запале взял гантель и несколько раз ударил Юлию.

На допросе подозреваемый заявил, что супруга стала его душить, а он лишь отмахнулся от нее лежащим на полу снарядом и угодил в голову. По его словам, когда кровотечение было остановлено, Середенко покинула свою квартиру, и больше они не виделись. Однако в СКР полагают, что скандал закончился расправой над женщиной, а ее тело было выброшено в один из водоемов. При этом труп до сих пор не найден.

В Финляндии уголовное дело возбудили сразу же после пропажи Юлии в 2013 году. В Российской Федерации это сделали через пару лет.

В постановлении прокуратуры говорится, что большинство доказательств первоначально собраны финской стороной. Новых данных об обстоятельствах смерти СКР получено не было, а те, что имеются, носят лишь «вероятностный характер».

При этом правоохранительные органы Финляндии почти сразу же отпустили фигуранта и по сей день не предъявили каких-либо обвинений.

Денис Кирьянен был заключен под стражу 26 декабря 2021 года, когда приехал в гости к приятелю в деревню под Гатчиной. Как следует из постановления Ленинградского областного суда (копия имеется у «Ъ»), срок его содержания в СИЗО неоднократно продлевался. Последний раз суд оставил обвиняемого в следственном изоляторе до 27 марта 2023 года. То есть к этому моменту он будет находиться в заключении уже чуть более 15 месяцев. Сам Кирьянен свою вину отрицает, настаивая на суде присяжных.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург