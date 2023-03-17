За год гражданство Грузии получили более 3,2 тыс. россиян

С 24 февраля 2022 года в гражданство Грузии вступили 3297 гражданина РФ. Об этом сообщил один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия строитель» Паата Манджгаладзе со ссылкой на официальные данные Службы государственного реестра, которые он запросил как член парламента Грузии.

Паата Манджгаладзе отметил, что Тбилиси удовлетворил почти 40% заявок о предоставлении грузинского гражданства от граждан РФ и 37% аналогичных заявок от украинцев. Всего 78 украинцев за тот же период получили грузинский паспорт. При этом в случае с 1668 россиянами и 32 украинцами речь шла о восстановлении ранее утерянного гражданства, а 1625 россиян и 46 украинцев получили его в порядке исключения — указом президента страны.

В большинстве случаев речь идет об этнических грузинах, проживающих в РФ или на Украине.

Всего от граждан России с 24 февраля 2022 по 8 февраля 2023 года поступило более 8400 заявок о получении грузинского гражданства.

Законодательство Грузии запрещает двойное или второе гражданство, кроме случаев, когда гражданство президентским указом присваивается иностранцу за историческую связь с Грузией, особые заслуги и большие инвестиции в грузинскую экономику. Если же иностранец пытается получить гражданство Грузии в обычном порядке, то он должен доказать, что отказался от гражданства другого государства.

С момента начала военной операции на Украине из РФ на ПМЖ в Грузию переехали, по разным данным, от 112 тыс. до 130 тыс. граждан РФ. Общее число квартир, купленных россиянами за этот период, превысило 4 тыс.

О том, как республика справлялась с потоком россиян,— в публикации «Ъ» «Грузия пожинает плоды чужой мобилизации».

Георгий Двали, Тбилиси