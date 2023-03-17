Приложение банка «Санкт-Петербург» удалено из Google Play

Мобильный софт банка «Санкт-Петербург» (БСПБ), попавшего под санкции, недоступен для скачивания в магазине приложений Google Play. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе организации.

«Ранее установленные мобильные приложения продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами Банка. Клиентам доступны все привычные операции: переводы, пополнение счетов, заказ продуктов и другие»,— отмечается в сообщении.

Веб-версия интернет-банка также работает без ограничений, добавили сотрудники.