Мэрия Оренбурга отсудила у экс-владельца «Атриума» 14,6 млн рублей

Компания «ЗападноАбдулинО» выплатит свыше 14,6 млн руб. в пользу администрации Оренбурга. Решение принял арбитражный суд региона. Об этом сообщает мэрия.

«Эту сумму администрация отсудила у компании за проведение работ по ликвидации котлована в центре города»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Оренбурга

В сентябре 2021 года в Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения котлована и части здания Дома офицеров. В указанном районе ограничили движение транспорта и пешеходов.

Владелец недостроя не принял соответствующих мер и отказался исполнить решение суда по засыпке опасного объекта. В связи с этим администрации Оренбурга пришлось засыпать котлован.

Для этого комитет по управлению имуществом города подписал муниципальные контракты с ГУП «Оренбургремдорстрой», которое выполнило работы. После этого чиновники обратились в арбитражный суд с иском о взыскании с бывшего владельца объекта компенсации суммы затрат на ликвидацию котлована.

Он назначил экспертизу, которая «подтвердила затраты и объемы проведенных работ по муниципальным контрактам». Кроме того, арбитраж учел судебные акты о законности введения режима повышенной готовности в городе.

В итоге суд удовлетворил требования мэрии. В качестве обеспечения исковых требований он арестовал здание трансформаторной подстанции ООО «ЗападноАбдулинО». Решение не вступило в законную силу. Ранее стало известно о том, что власти Оренбурга потратят 5 млн руб. на проект «Атриума».

Георгий Портнов