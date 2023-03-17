Учебные сборы подготовки офицеров из Марий Эл пройдут в Казани

В Марий Эл в данный момент раздают повестки военнообязанным для того, чтобы они прошли военные сборы на базе Казанского танкового училища. Об этом сообщается на сайте администрации республики.

Повестки раздаются для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. В пресс-службе администрации отметили, что все происходит в плановом режиме.

Сборы офицеров на базе казанского училища пройдут с 17 марта по 26 апреля. Их будут проводить в течение 40 дней. За людьми, которых призывают военные сборы, сохранят рабочие места с выплатной зарплаты. Также им осуществят все финансовые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью.

"Ъ-Казань"