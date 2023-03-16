Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 марта

11:36. На территории Кореневского района Курской области сегодня «работает Минобороны», сообщила глава района Марина Дегтярева.

8:01. В результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, уже сегодня власти «закроют контур» на пострадавших объектах. Затем планируются замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы: «Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти».

«За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались»,- добавил глава региона.

Он уверен, что «мирная жизнь продолжается». Губернатор выразил благодарность министру просвещения РФ Сергею Кравцову, который помог детям из приграничных территорий, из многодетных семей, из семей военнослужащих. «200 маленьких белгородцев весной этого года посетят «Артек», «Орленок». Я уже говорил о том, что губернатор Воронежской области принял решение принять наших детей. Пару дней назад переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, и Санкт-Петербург тоже окажет нам в этом плане помощь. Безразличных людей нет, межрегиональное сотрудничество у нас на хорошем уровне. Губернаторы помогают, и я уверен, что мы все сложные вопросы решим»,- рассказал Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 марта