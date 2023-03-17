В Свердловской области потеплеет до +10 градусов

В Свердловской области сегодня днем потеплеет до +10°. Согласно данным Уральского гидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере региона будет небольшой мокрый снег. Температура днем составит +5°...+10°. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Екатеринбурге сегодня также ожидается потепление до +8°...+10°. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с.

В субботу, 18 марта в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, на севере сильный, днем временами мокрый. Температура ночью -4°...+1°, днем -3°...+2°. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 18 м/с.

В Екатеринбурге в субботу будет также облачно с прояснениями, возможен слабый снег. Ночью температура будет держаться около 0°, днем составит 0°...+2°. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 19 марта в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -8°...-13°, днем поднимется до -4°...+1°. Ночью будет северо-западный ветер 4-9 м/с, днем неустойчивый слабый.

В уральской столице в воскресенье будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит -8°...-10°, днем около 0°. Ночью ожидается северо-западный ветер, днем неустойчивый слабый.

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