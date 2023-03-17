55-летнюю жительницу Удмуртии со 100% поражением легких спасли врачи

В Удмуртии врачи спасли жизнь 55-летней жительницы Кезского района с двусторонней пневмонией и острой дыхательной недостаточностью. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, пациентка долгое время не обращалась за помощью после перенесенного гриппа, в результате чего у нее развились осложнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Врачи районного больницы после обследования приняли решение экстренно госпитализировать женщину в 1 РКБ. Санитарной авиацией пациентку доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии республиканской клиники. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ, после чего начали процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации и провели интенсивную антибактериальную, симптоматическую и патогенетическую терапию.

«В настоящее время она дышит самостоятельно и готовится к выписке. Эта ситуация еще раз показывает, как важно вовремя обращаться к врачу и не заниматься самолечением»,— подчеркнула главный пульмонолог минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева.