В Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой

Два случая заражения сибирской язвой жителей Цивильского муниципального округа действительно произошли — у них лабораторно подтвержденный диагноз, они госпитализированы в больничный стационар. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. Как и где заразились сибирской язвой два пациента, власти пока не раскрывают.

В минздраве Чувашии рассказали, что состояние пациентов — средней степени тяжести, они получают все необходимое лечение, угрозы для их жизни нет, а терапевтический прогноз благоприятный. В ведомстве отметили, что контактировавшие с больными граждане взяты под постоянное медицинское наблюдение и получают профилактическое лечение.

В прокуратуре Чувашии пояснили, что надзорный орган не располагает данными о том, где именно и как произошло заражение этих двух граждан, но надзорный орган контролирует ситуацию.

Однако источник в чувашском региональном Роспотребнадзоре сообщил, что больные — из расположенной в Цивилськом районе деревни Старое Акташево.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, что ведомство сегодня (в ближайшее время, видимо, примерно через час) опубликует официальный релиз о ситуации.

Олег Ерусланов, Чебоксары