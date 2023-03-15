Сибирская язва в Чувашии появилась из-за контакта с разделанной тушей быка

Управление Роспотребнадзора по Чувашии уточнило причину заражения сибирской язвой двоих госпитализированных жителей Цивильского муниципального округа: они заразились при контакте с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства официальном сообщении о первых результатах эпидемиологического расследования. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что «ситуация находится на контроле управления».

У двоих жителей Цивильского муниципального округа было выявлено лабораторно подтвержденное заражение сибирской язвой, они госпитализированы и сейчас проходят все необходимое лечение в стационаре. Контролируются и получают профилактику контактировавшие с ними граждане.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии после получения экстренного извещения о подозрении на заболевание незамедлительно начало эпидемиологическое расследование по установлению причины заражения и провело комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения инфекции.

«Для установления источника инфекции, путей и факторов передачи были отобраны пробы объектов окружающей среды. По результатам эпидемиологического расследования причиной заражения явился контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. В очаге проведена дезинфекция, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами»,— пояснили в ведомстве.

Олег Ерусланов, Чебоксары