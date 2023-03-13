Регионы Черноземья борются с последствиями половодья, затоплено два десятка мостов

Несколько регионов Черноземья с 10 марта по 13 марта столкнулись с последствиями подъема уровня воды в реках, были затоплены несколько участков трасс и почти 20 низководных мостов, снята часть понтонных переправ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Липецкой области, как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 13 марта подтопленным остаются один низководный мост, 22 участка дорог, ряд придомовых территорий в разных муниципалитетах, одна понтонная переправа выведена из эксплуатации. К ликвидации последствий паводка привлечены почти 300 человек и больше 80 единиц техники. Еще на нескольких территориях, по данным властей, ситуация уже стабилизировалась. Вода сошла на трех подтопленных улицах в Липецке, в домах в Лебедяни и нескольких объектах в Лев-Толстовском, Добринском, Липецком, Чаплыгинском, Долгоруковском и Данковском районах. Также возобновлено движение по перекрытым в воскресенье дорогам Данков—Липецк и Спешнево-Ивановское—Ярославы. Ранее сообщалось, что всего в Липецкой области из-за паводка подтопило шесть мостов и размыло две плотины.

«Обстановка получила стремительное развитие, чему способствовали осеннее переувлажнение почвы, резкое повышение температуры, а также выпадение обильных осадков. Пик интенсивности паводка пришелся на 12 марта»,— рассказал на пресс-конференции глава липецкого управления МЧС Василий Разумнов

По его оценке, на минувших выходных «наиболее сложная обстановка» сложилась в Лебедянском районе. Там подтопленным оказались жилые дома. В 12 из них было отключено электроснабжение в двух — отопление. Воду приходилось откачивать из подвалов. Уровень воды в Дону в Липецкой области сначала поднялся на 5,7 м, а за сегодняшний день снизился на 80 см. «Дальше все будет зависеть погоды и от талой воды, которую Дон принесет из северных регионов»,— отметил господин Разумнов.

В Воронежской области из-за половодья по состоянию на вечер понедельника затопено 11 низководных мостов.

«Все они специально спроектированы для пропуска талых вод, затапливаются ежегодно, ситуация привычная и вполне прогнозируемая»,— отметили в главном управлении МЧС по региону.

Из-за затопления моста через реку Савала в поселке Костино-Отделец власти ввели дистанционное обучение в школах двух сел Терновского района, сообщил глава местной администрации Павел Чибисов. Уровень паводковых вод в районе по состоянию на вечер воскресенья был на 32 см выше нормы.

В хуторе Галиевка Богучарского района из-за поднявшегося уровня воды в Дону была снята понтонная переправа.

В пригороде Орла был подтоплен мост через Оку в деревне Гать, из-за этого временно изменены пять маршрутов общественного транспорта.

Сергей Калашников

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