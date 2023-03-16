Сделка не избавила от срока

Как стало известно «Ъ», Пресненский суд приговорил к трем годам колонии одного из ключевых свидетелей по делу владелицы банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольги Миримской Ивана Кибальчича. Он обвинялся в том, что похитил у Ольги Миримской $550 тыс. под предлогом того, что передаст эти деньги в качестве взятки в Пресненский суд Москвы, где рассматривалось гражданское дело владелицы БКФ. Иван Кибальчич полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому реальный срок стал для него неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Ольга Миримская

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Пресненский суд рассмотрел дело Ивана Кибальчича за четыре заседания. Это объясняется тем, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение. При этом слушания проходили в закрытом режиме: на этом настоял подсудимый, опасавшийся, по его словам, психологического и физического давления со стороны владелицы банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольги Миримской.

Старший менеджер сети «Марукамэ» Иван Кибальчич обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил три года колонии общего режима. По данным источников «Ъ», реальный срок стал для Ивана Кибальчича явной неожиданностью, похоже, он рассчитывал на условное наказание.

Как ранее уже сообщал «Ъ», дело Ивана Кибальчича было выделено из расследования в отношении Ольги Миримской, которой инкриминируются четыре эпизода взяток на общую сумму около $2 млн.

Ивану Кибальчичу, чье дело вел тот же следователь, который занимался расследованием в отношении Ольги Миримской, был инкриминирован обман самой владелицы БКФ.

События, которые описываются в материалах дела, относятся, по данным источников «Ъ», к 2014–2015 годам, когда в Пресненском райсуде шел процесс по разделу имущества между владелицей банка БКФ и ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа, инвестором Алексеем Голубовичем. Напомним, что в числе прочего экс-супруги делили почти $2 млн наличностью и особняк на Николиной Горе площадью около 1 тыс. кв. м с земельным участком под ним, которые оценивались в $10–11 млн. Суд в итоге решил разделить это имущество в равных долях, хотя обе стороны настаивали на передаче его в исключительное пользование одного из бывших супругов.

Как выяснило следствие, во время процесса менеджер ресторанной сети Иван Кибальчич, представляясь опытным юристом-цивилистом с большими связями в судейском корпусе, вызвался помочь Ольге Миримской. В частности, по данным «Ъ», он обещал провести экспертизу, которая якобы должна доказать обоснованность претензий Ольги Миримской на спорное имущество. Однако, получив гонорар в размере $550 тыс., ресторатор ничего не сделал, а после того, как обман вскрылся, деньги так и не вернул. Отметим, что в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ средства, предназначавшиеся для дачи взятки, осужденный возвращать не должен.

Теперь осужденный, выполняя условия досудебного соглашения, должен выступить во время процесса над Ольгой Миримской и дать показания в качестве свидетеля обвинения.

Владислав Трифонов