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Коммерсантъ FM
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Путин проводит переговоры с главой Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле главу Южной Осетии Алана Гаглоева. Кадры встречи транслирует канал «Россия 24».

«Отношения Южной Осетии и России носят особый характер. У нас развиваются отношения по всем направлениям, в том числе в экономической сфере — рост товарооборота составил 12%. Развиваются практически все программы: инвестиционные программы, программы социально-экономического развития, кредитные программы»,— подчеркнул господин Путин.

Президент России также напомнил, что на территории Южной Осетии расквартирована российская база и взаимодействие между южноосетинскими и российскими оборонными структурами продолжается.

«Спасибо за возможность лично передать слова искренней благодарности от имени народа республики. Мы помним, что в самые тяжелые времена РФ всегда была рядом и оказывала неоценимую поддержку»,— приветствовал российского президента глава Южной Осетии.

Господин Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия «первой приняла на себя агрессию» в связи с решением остаться «верными историческому долгу быть вместе с Россией». Глава Южной Осетии также указал на участие представителей республики в военной операции России на Украине. Он пригласил президента РФ на празднование 15-летия со дня признания независимости республики.

«В специальной военной операции осетинские воины отстаивают нашу общую историю, наши общие ценности, нашу общую веру»,— указал господин Гаглоев.

Владимир Путин и Алан Гаглоев планировали встретиться 22 февраля. 21 февраля в Кремле сообщили, что встреча будет отложена в связи с коронавирусом у главы Южной Осетии.

Григорий Лейба

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