Встречу Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым перенесли из-за коронавируса у главы республики

У президента Южной Осетии Алана Гаглоева положительный тест на коронавирус. Из-за этого его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, запланированную на сегодня, 22 февраля, перенесли на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, господин Гаглоев по возвращении из России будет находиться на самоизоляции.

«РИА Новости» в пресс-службе господина Гаглоева сообщили, что его состояние стабильное, он будет работать удаленно.

21 февраля в Кремле объявили, что президенты Южной Осетии и России встретятся в Москве в среду. Господин Гаглоев и Владимир Путин планировали обсудить текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества прежде всего в социально-экономической сфере, сообщала пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов